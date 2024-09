Neon Blood arriverà a novembre

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 30 settembre 2024) Meridiem è entusiasta di confermare cheuscirà a livello globale su tutte le piattaforme digitali il 262024. Lo stesso giorno uscirà anche un’edizione fisica per PlayStation 5 e Nintendo Switch.è un RPG/avventura grafica cyberpunk neo-noir con una sorprendente estetica 2.5D, basata sull’uso di sprite PixelArt 2D con ambienti modellati in 3D. Preparatevi a vivere un’avventura emozionante in cui aiuterete Axel McCoin, un detective idealista, a iniziare una rivoluzione per cambiare il mondo. In questo videogioco, sviluppato da ChaoticBrain Studios e pubblicato da Meridiem, potrete sperimentare una varietà di enigmi e combattimenti classici a turni con precisi Quick Time Events.