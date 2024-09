Marchesini Group Mezzo secolo di eccellenza italiana

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) SUL SITO dedicato al futuro (50 – To Our Extraordinary Future) si possono lasciare messaggi dedicati proprio a questo spazio temporale che inizia, come un lampo, ora. È questo il filo conduttore delle celebrazioni per il cinquantesimo del Gruppo, il futuro. Fondato nel 1974, oggi il Gruppo è leader nel packaging farmaceutico e cosmetico e ha pensato di fare una serie di iniziative dedicate appunto al futuro. Dal box in piazza Maggiore, a Bologna, già smontato da una settimana, alla festa dedicata a tutti i dipendenti – oltre 3 mila provenienti da tutte le 16 filiali del mondo – alle frasi per il futuro, alle azioni di solidarietà sul territorio. Sono questi gli elementi che contraddistinguono questa società, nata a Pianoro, sull’intuizione di nonno, Massimo