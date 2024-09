Malore al ristorante rianimato in extremis | salvato da un insegnante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Lucca, 30 settembre 2024 – Un soccorso tempestivo e soprattutto qualificato. E così possiamo raccontare un lieto fine per niente scontato di un drammatico episodio. E’ accaduto ieri a pranzo alL’Arsenale di San Pietro in Campo nel Barghigiano. Andrea, un professore dell’Istituto Comprensivo di Capannori, a pranzo con la famiglia, hacon successo un 82enne colto da uncardiaco. A raccontare l’accaduto è Stefano Ungaretti, presidente del l’associazione Mirco Ungaretti ODV. “Mi arriva un messaggio – commenta – “ho appenaun signore in un”. Era uno dei 104 professori volontari attualmente attivi, che stanno formando ogni anno circa 13mila studenti sulla Provincia di Lucca. Lo chiamo, gli tremava la voce dall’adrenalina ancora in circolo. Ecco cosa mi ha detto”.