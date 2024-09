LIVE Cobolli-Medvedev ATP Pechino 2024 in DIRETTA | giocatori in campo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-LINETTE LADI SINNER-LEHECKA NON PRIMA DELLE 13.00 30-30 Servizio e dritto! 15-30 Errore di dritto in palleggio. 15-15 Il nastro ci aiuta! 0-15 Doppio fallo (1°). Flavioal servizioin! 09:56 Azzurro al momento numero 29 del mondo virtuale. Se dovesse compiere l’impresa quest’oggi contro il russo, salirebbe di un’altra posizione nel ranking. 09:52 Intanto, i due sanno già contro chi giocheranno nel Masters 1000 di Shanghai, al via oggi con le qualificazioni., dopo il bye, affronterà il vincente tra Wawrinka e Mpetshi Perricard mentre il russo se la vedrà contro Seyboth Wild o un qualificato. 09:45 Secondo confronto diretto in poche settimane tra i due.