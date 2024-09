LIVE Cobolli-Medvedev 1-2 ATP Pechino 2024 in DIRETTA | break del russo nel 3 game

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-LINETTE LADI SINNER-LEHECKA NON PRIMA DELLE 13.00 40-40 Scarico sul recupero di dritto, peccato! Chance enorme che se ne va. 30-40 Vabbé! Servizio e schiaffo al volo sulla riga. 15-40 SII! Paurosa accelerazione inside in con il dritto! SU! 15-30 Favolosa uscita lungoriga di dritto dopo oltre 15 colpi nello scambio di! Forza! 15-15 Grande inside in di! 15-0 Prima vincente. 1-2 Prende in mano il gioco e ottiene il forzato di dritto. 15-40 Largo il lungoriga di rovescio del romano. 15-30 Servizio e dritto! 0-30 Noo cosa è stato dentro a. Un millimetro di riga beffa l’ottimo attacco del romano. 0-15 Lungo il dritto diin uscita dalla battuta. 1-1 Lungo il rovescio difensivo del romano. 40-15 Con il rovescio al volo