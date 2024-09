Lautaro Martinez pronto alla scalata | Inter-Stella Rossa per ripartire

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 30 settembre 2024)scalpita in vista di, seconda giornata della Champions League 2024/25 (domani alle 21). Il capitano nerazzurro vuole sbloccarsi anche in Europa dopo la doppietta di Udine. FIAMMA RITROVATA –era uno dei temi principali nell’altalenante avvio di stagione dell’. Prima di sabato, il capitano nerazzurro sembrava la brutta copia di se stesso, avendo praticamente saltato l’a preparazione estiva. E per questo motivo la doppietta di Udine suona come la vera partenza della stagione 2024/25 del capitano dell’. Che ora scalpita in vista didi domani, dove gli uomini di Simone Inzaghi andranno a caccia della prima vittoria europea. E dovepunterà a lasciare il segno, a prescindere dai record personali che insegue.