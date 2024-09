La CBF Balducci HR è pronta a stupire L' obiettivo è ritentare la scalata all' A1

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tutto pronto per la partenza ufficiale della stagione 2024-25 della CBFHR Macerata che sarà impegnata nel campionato di Serie A2 Tigotà femminile, al via il 5 ottobre. Per il Club arancionero si tratta della sesta annata consecutiva tra A1 e A2, un segnale di continuità ai vertici tra le maggiori realtà pallavolistiche delle Marche.della nuova stagione è puntare ancora allaverso il massimo campionato, quell’A1 già assaporata nel 2022 dopo una splendida cavalcata. Nel mirino c’è anche la Coppa Italia di Serie A2, già vinta nel 2021. Tra vecchie conoscenze e nuovi volti, il roster della CBFHR 2024-25 è un mix di potenza, esperienza e giovani promettenti. La regia è affidata alla confermata palleggiatrice Asia Bonelli e al nuovo arrivo Federica Braida, fresca di promozione in A1 con Perugia.