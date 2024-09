Kvaratskhelia esce arrabbiato e ci piace ci piace cosi Gli manca solo un po’ di cazzimma

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 30 settembre 2024) Napoli-Monza 2-0, le pagelle del tifoso Caprile: Un’uscita all’inizio coi tempi giusti. Passa la serata a leggere i meme sul retropassaggio di Olivera a Torino. Azione sindacale per richiedere lo Smart Working. Voto 6 Di Lorenzo: Cambiano i moduli ma lui non ha cambiato più faccia. Partita perfetta, si procura anche un rigore netto ma Manganiello stasera era più stonato di Nesta. Fino al novantesimo, sempre sul pezzo. La casa di famiglia: Voto 6,5 Rrhamani: MammAmir! E’ vero che Djuric è n’anema longa lenta e macchinosa ma lui non gli concede nemmeno il gusto di sfiorarla. Sembra tornato l’avatar di due anni fa. Cambiano i moduli ma non i principi. Il principe azzurro quando non ha l’ansia di svegliare la bella addormentata. Voto 7 Buongiorno: Il noioso senno di poi alle volte può essere una risposta mai cercata. A Verona non c’era, da quando c’è siamo diventati impenetrabili.