Il risarcimento della Lombarda La Regione chiede un milione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Quasi une 46mila euro didei danni per lo scempio dello sversamento dalla exPetroli, la notte del 22 febbraio 2010, di quasi 2mila 500 tonnellate di gasolio e oli combustibili, che dal fiume Lambro finirono fino al mare Adriatico. Lo ha ottenutoLombardia dalla decima sezione civile del Tribunale di Milano, che nell’aprile 2023 ha riconosciuto responsabili in solido i due condannati penalmente con sentenza definitiva per disastro colposo, il titolare Giuseppe Tagliabue, a cui è andata la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione e il custode Giorgio Crespi, a cui è stato inflitto 1 anno e 6 mesi. Movente la volontà del responsabileex raffineria di provocare lo sversamento per non pagare le imposte, senza però prevedere quali sarebbero state le conseguenze (da qui la colpa e non il dolo come inizialmente contestato).