Il guardiano senza un soldo vive in cantina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024) Scade oggi l’intimazione di pagamento con la cartella da oltre 1 milione di euro inviata da Regione Lombardia. Una somma da versare in solido con Giuseppe Tagliabue che l’ex custode di Lombarda Petroli non può assolutamente pagare. Giorgio Crespi ha 51 anni e da due anniin unadi un condominio a Monza nel quartiere San Rocco, pertinenza di un piccolo appartamento avuto per metà in eredità dai familiari defunti, che però è abitato da un altro inquilino. E se non fosse per un vicino di casa che si è preso a cuore le sue sorti, non avrebbe nemmeno i pasti e una doccia garantiti dai servizi sociali. Aveva trovato un lavoro di giardiniere, grazie a un conoscente cresciuto nello stesso quartiere, ma dopo due anni il contratto non gli è stato rinnovato. Dallo stipendio già gli toglievano il quinto per pagare l’unico avvocato che l’abbia mai difeso.