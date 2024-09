Il cervello può imparare a qualsiasi età ce lo insegna il fringuello zebra

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 30 settembre 2024) Non è mai troppo tardi. Viene in mente il titolo di una trasmissione “cult” di qualche decennio fa, quando si pensa ale alle sue possibilità di recepire e fare proprie nuove esperienze. Perché la plasticità dei neuroni e delle vie di connessione che legano le aree del sistema nervoso centrale non si spegne. E ilpuò rispondere, riprogrammandosi. Ed accettando le nuove sfide, rispondendo a dovere. È l’mento che viene da un’originale ricerca condotta su uccelli canterini, i diamanti, della famiglia dei fringuelli. Lo studio, pubblicato su Nature Communications, è stato coordinato da Daniela Vallentin e Fabian Heim ed è stato svolto dagli esperti del Max Planck Institute for Biological Intelligence. Dall’animale all’uomo Prima di tutto, cerchiamo di comprendere quanto è stato effettuato nell’esperimento.