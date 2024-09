Gianni Sperti Piange in Studio | Il Web Ironizza!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di lunedì 30 settembre 2024)di recente si è lasciato andare in, in piena diretta. Ecco che cosa è successo! Nell’ultima puntata di Verissimo, andata in onda su Canale 5, uno degli ospiti più attesi è stato, noto opinionista di Uomini e Donne. Durante l’intervista con Silvia Toffanin,ha deciso di aprirsi su alcuni aspetti dolorosi del suo passato, raccontando vicende che fino ad ora aveva tenuto private. Ha parlato di una truffa che gli ha fatto perdere tutti i suoi risparmi, compresi quelli guadagnati vincendo il reality La Talpa, e ha ammesso di aver attraversato un periodo di depressione. Nel ripercorrere questi momenti difficili,si è visibilmente commosso, ma la sua emozione non è stata accolta con empatia dal pubblico online.