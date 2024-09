Ferrovie sud est | sabato sciopero dell’area Lecce Di 24 ore

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di lunedì 30 settembre 2024) Le Segreterie Provincialidelle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e FAISA CISAL hanno proclamato unodi 24 ore per5 ottobre 2024 del personale di esercizio (Macchinisti e Capitreno)didel Sud Est, per ragioni di natura organizzativa. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Garantiti i servizi essenziali in caso dinelle fasce orarie di garanzia dalle 5.00 – 7.59 e dalle 12.30 – 15.29, ai sensi della Legge del 17 giugno 1990 n.146 e smi In occasione dell’ultimo, proclamato dalle medesime sigle sindacali del 9 settembre 2024, si è registrata un’adesione del 23%. (sette.it) L'articolosud est: Di 24 ore proviene da Noi Notizie..