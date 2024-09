Fedez con Cristian Rosiello e Alex Cologno a Parigi | il weekend alle sfilate prima degli arresti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024) Milano, 30 settembre 2024 – Le ultime ore di libertà le hanno trascorse a, facendosi immortalare anche ai piedi della Torre Eiffel in posa da duri. Con loro in Francia c'era pure un amico non proprio sconosciuto al grande pubblico, con il quale si sono fatti fotografare anche quest'estate in vacanza su uno yacht: il rapper Federico Leonardo Lucia, in arte. Negli ultimi mesi, gli ultrà rossoneri Islam Hagag alias, entrambi arrestati all'alba di lunedì 30 settembre nell'ambito dell'inchiesta della Procura che ha smantellato i direttivi delle curve di Inter e Milan, sono diventati una presenza fissa accanto all'artista:, in particolare, è diventato la guardia del corpo di, costantemente al suo fianco in ogni spostamento.