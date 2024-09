Elezioni provinciali a Forlì Cesena | sette consiglieri al centrosinistra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30mbre 2024 – Ledi secondo livello di, come da previsione, tenendo conto da chi sono governati i comuni territoriali, hanno visto l’affermazione delconeletti, mentre quattro sono invece quelli della lista di centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia e civici) e uno della lista della Lega, che per dissapori con FdI ha preferito correre da sola. Sono sei del Forlivese e sei delte. Lesi sono svolte ieri nella sede della Provincia di, in piazza Morgagni a, aperte ai sindaci dei trenta comuni della Provincia e ai, per un totale di 435 aventi diritti al voto. Ad andare alle urne sono stati in 359, pari all’82,52%.