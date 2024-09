Chiusura totale sul tema da parte del Pontefice | Le donne hanno diritto di proteggere la vita

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 30 settembre 2024) Di rientro a Roma, al termine del suo viaggio apostolico in Lussemburgo e Belgio, Papa Francesco ha affrontato con fermezza il delicatodell’aborto, definendolo senza mezzi termini come «omicidio». Le sue parolesuscitato un dibattito intenso, tanto per il contenuto quanto per il tono deciso con cui sono state espresse. Durante il volo, il Papa ha chiaramente accusato i medici che praticano l’aborto, utilizzando parole forti e inequivocabili: «Un aborto è un omicidio. La scienza ti dice che al mese del concepimento ci sono tutti gli organi già Si uccide un essere umano. E i medici che si prestano a questo sono – permettetemi la parola – sicari».