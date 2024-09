Cercasi un 84enne scomparso da una residenza per anziani a Lanciano

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 30 settembre 2024) Chieti - A, sono in atto ricerche per rintracciare undallaper"Villa Novecento" situata in via Per Treglio. Il pensionato, identificato come Benito Cattafesta, è originario di Tornareccio. La sua scomparsa è avvenuta tra le 6:30 e le 7:00 di questa mattina, e un avvistamento successivo è stato segnalato intorno alle 9:00 nella località di Sant'Onofrio, in direzione della fondo valle. Le operazioni di ricerca si sono ampliate, estendendosi da questa area fino a Tornareccio, poiché si ipotizza che l'anziano possa aver tentato di tornare a casa. Tuttavia, fino ad ora, le ricerche non hanno avuto esito positivo. L’è descritto come alto 1,68 metri e di corporatura media, con un peso di circa 70 kg. Presenta occhi castani e capelli corti e brizzolati.