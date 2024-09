Caso Pantani la rivelazione della Scientifica | Altri entrarono in camera prima di noi

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nuove ombre sulmorte di Marco. Nell’ambito dell’inchiesta per “associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata alle scommesse clandestine e collegata al decesso del ciclista”, due agenti hanno dichiarato chenelladel residence Le Rose di Rimini dove il Pirata fu trovato morto il 14 febbraio 2004. Lo scrive LaPresse, che ha visionato gli atti: «Ci diedero disposizioni affinché io e il collega aspettassimo fuori.nelladove morì. La cosa mi parve strana in quanto sulla scena del fatto su cui si indaga, a mio parere, per primi dovrebbero entrare gli operatoriopportunamente attrezzati con calzari, guanti e tute», ha raccontato uno dei poliziotti.