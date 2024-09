Calciomercato Lecco nuovo innesto a centrocampo | nome e dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ilcomunica unmovimento di, ha infatti raggiunto un accordo con Artur Ionita, che torna in bluceleste firmando un contratto fino al 30 giugno 2025. Il comunicato del club “Calcio1912 comunica di aver raggiunto un accordo con Artur Ionita, che torna in bluceleste firmando un contratto fino al 30 giugno 2025. Sbarcato sulle rive del lago nel 2023, in prestito dal Pisa, il classe 1990 nella sua prima annata ha raccolto 36 presenze con 4 gol e 4 assist, risultando tra i migliori giocatori della rosa. Nella sua carriera l’esperto centrocampista moldavo (73 presenze e 4 reti con la sua nazionale) ha collezionato 210 presenze e 14 gol in Serie A, 98 gettoni in Serie B con 7 gol, più 142 in Svizzera con l’Aarau tra le prime due serie. In Italia, oltre a quella bluceleste, ha vestito le maglie di Cagliari, Benevento, Verona, Pisa e Modena.