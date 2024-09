Brennero | le anticipazioni trama e cast della terza puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 30 settembre 2024): leQuesta sera, lunedì 30 settembre 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda ladi, la nuova serie tv diretta da Davide Marengo e Giuseppe Bonito che parte da uno spunto reale e intrigante del passato (La Notte dei fuochi, nel 1961, quando i terroristi tirolesi diedero il via a una serie di attentati per ottenere la riannessione del Südtirol). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Lafiction si chiama “Terzo livello”: l’indagine sul Mostro subirà una battuta d’arresto e solo la cieca ostinazione di Paolo farà in modo che si rimetti in modo la macchina per dare la caccia all’assassino.