Austria vince l’estrema destra A noi il governo Ma sarà difficile

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dopo la Germania, l’. La grande crescita dell’AfD nelle elezioni tedesche è stata vissuta in tutta Europa come un terremoto e ha sollevato preoccupazioni. Ora anche a Vienna le consultazioni elettorali hanno segnato un momento storico, con la vittoria deldel Partito della Libertàco (Fpoe), guidato da Herbert Kickl. Come accade in Germania anche in, nonostante il successo, la possibilità che il partito di Kickl governi appare abbastanza improbabile. Ma quello che emerge con forza è che si assiste a uno spostamento di una parte consistente dell’elettorato su posizioni estremiste. Vittoria della Fpoe, crisi dei partiti tradizionali L’Fpoe ha raggiunto un risultato record, ottenendo il 29% dei voti, un risultato che permette a Kickl di esultare: la sua formazione è diventata il primo partito nel Paese.