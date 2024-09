Antonov è un diesel Mattei una sentenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Zhukoski 6,5. Quando serve si appoggia sulle mani pesanti di Petkovic, deve correre molto e rimediare quando la ricezione non arriva ma non perde mai lucidità nelle scelte. Gara impegnativa ma non perde mai la testa Petkovic 7. Il suo braccione funziona a meraviglia, trovando traiettorie invisibili ai più, anticipando o ritardando il colpo a seconda delle esigenze. Nel quarto set scende l’eefficienza ma è decisivo per arrivare al quinto, dove non è decisivo come in precedenza. Ma la sua è una prova sostanzialmente impressionante, da trascinatore vero e chiude con 30 punti Federizzi 6. Parte bene e si mantiene su buoni livelli, mostrando di esserci sempre, nonostante un calo nel terzo parziale in attacco. In battuta piazza il colpo quanto serve, rilevato un paio di volte da Tatarov (6)6,5.