Al Mapei come fossimo al Picco

(Di lunedì 30 settembre 2024) "Al ‘’ abbiamo dato spettacolo, sembrava di giocare in casa". Gli oltre 1100 tifosi spezzini presenti nello stadio emiliano hanno salutato con soddisfazione l’ottimo pareggio conquistato dai bianchi contro il Sassuolo: "Gli Aquilotti danno sempre tutto in campo rispecchiando il nostro carattere battagliero, crediamo nel sogno. E sabato riempiamo il ‘’ nel match contro la Reggiana". Felice Michele Masala del club Franco Cavatorti: "I 1119 aquilotti al seguito della squadra hanno dimostrato, ancora una volta, tutta la loro passione e il loro entusiasmo. Ci stiamo divertendo, finalmente vediamo una squadra che rispecchia l’anima di noi spezzini, gente di mare che non molla mai. La nostra soddisfazione primaria è vedere i bianchi lottare su ogni pallonese fosse l’ultimo, significa che la squadra ha ben percepito quelli che sono i valori della maglia bianca.