Vuelle A Nardò con il problema dei rimbalzi

(Di domenica 29 settembre 2024) Dalle 18 di oggi pomeriggio tutte le chiacchiere staranno a zero. Palla a due per la prima gara di campionato, che la Carpegna Prosciutto va a disputare a, società che gioca a Lecce. In A2 accade anche di questo, cioè si vedono gare che di svolgono in ‘capannoni’ industriali. Le chiacchiere stanno a zero anche sotto a un altro profilo: perché immaginiamo che una delle prime cose che Pino Sacripanti avrà detto ai suoi sarà stata quella di ricordare, vista la mancanza di Petrovic sotto ai canestri, quella vecchia regola base del basket, se un giocatore più basso incontra un giocatore più alto, l’unica arma che ha per catturare un rimbalzo è quella del tagliafuori. I problemi, infatti, potrebbero nascere proprio nello scontro tra la cavalleria pesante sotto ai tabelloni.