Una compagine solida Endiasfalti punta in alto

(Di domenica 29 settembre 2024) Obiettivo: entrare tra le prime quattro della classifica e migliorare il finale della scorsa stagione: ergo, se non vincere il campionato, arrivarci molto vicino. È stata presentata nella Sala consiliare del Comune di Agliana l’del presidente Simone Caramelli e di coach Giulio Gambassi, dinnanzi al sindaco Luca Benesperi e al consigliere delegato allo sport Tommaso Allori. Il tutto nel 40° anno di attività sportiva del sodalizio (festeggiamenti il prossimo dicembre). Presente, il patron diVincenzo Guarini. Dopo una sessione di mercato che ha visto innesti importanti, quali Sebastiano Manetti e Filippo Giannini, ad Agliana è tutto pronto per una stagione da protagonisti. "Dirigenza e sponsor stanno facendo un lavoro eccezionale: in bocca al lupo alla squadra", le parole del primo cittadino. "Agliana è riuscita ad allestire un bel gruppo", ha aggiunto Allori.