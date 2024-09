Sir Perugia si alza il sipario sulla Superlega Al PalaBarton il debutto contro Verona

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Parte il campionato di pallavolo maschile, nellac’è da difendere lo scudetto e la Sir Susa Vimlo farà giocando sul taraflex tricolore a cominciare da oggi al palasport di Pian di Massiano (ore 17,30) in diretta televisiva su Rai Sport. La prima rivale con cui misurarsi sarà di quelle da prendere con le molle, una Ranache esordisce nella massima categoria con il suo enorme carico di entusiasmo. Una gara che certamente non è così scontatacarta, con i campioni d’Italia che sono subito chiamati a dimostrare il loro valore, ma sono sempre alla ricerca del miglior assetto da combattimento. I favoriti del pronostico sono tutti per i block-devils guidati dal tecnico Angelo Lorenzetti che però mette in guardia dai pericoli che possono esserci.