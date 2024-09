Sinner e Alcaraz ai ferri corti | il video sorprende i tifosi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 29 settembre 2024) Jannike Carlos, ecco cosa sta accadendo realmente dietro le quinte del circuito maggiore: la verità in un. Un po’ di maretta, inutile negarlo, c’è stata. Tutto ha avuto inizio all’indomani della notizia relativa alla positività di Jannikal Clostebol. Il pubblico si sarebbe aspettato un po’ di comprensione e di empatia da Carlos, ma l’iberico non aveva avuto molto da dire a riguardo. Un silenzio indifferente che, per l’appunto, non era stato accolto nel migliore dei modi dai sostenitori del numero 1 del mondo. Jannik, la verità sul rapporto con Carlos(AnsaFoto) – Ilveggente.itNon che il fenomeno di Murcia fosse tenuto a tirare le parti del suo rivale, intendiamoci. Il fatto che siano amici, prima ancora che avversari, aveva tuttavia persuaso il popolo del tennis del fatto che il loro rapporto andasse al di là del tennis.