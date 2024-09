Ritrovato l’argento rubato alla Acca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Recuperata quasi tutta la refurtiva, consistente in oggetti e rotoli in argento pronti per la lavorazione per un valore di circa 40mila euro, che era stata trafugata nella notte tra giovedì e venerdì all’di Recanati, un’azienda che produce articoli da regalo in argento in via Soprani, nella zona industriale di Squartabue. La refurtiva è stata lasciata poco distante dal luogo del furto, in un’area di campagna. È probabile che i malviventi, allertati dpresenza in zona di pattuglie dei carabinieri, abbiano preferito disfarsi dele allontanarsi il più presto possibile dal luogo del delitto. Il bottino, circa dieci chili di argento ritrovati su un terreno agricolo, è stato già restituito al proprietario. I ladri hanno agito verso le 2 di notte passando dporta che si trova nell’area dietrofabbrica, dove c’è un parcheggio.