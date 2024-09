Questa caserma è un simbolo Indica trasparenza e giustizia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Una giornata densa, quella di ieri in Valtellina per il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, iniziata con la visita al gazebo della Lega in piazza Campello e proseguita in mattinata alla cerimonia di inaugurazione dellaValtellina, sede del Comando provinciale della Guardia di Finanza, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, del Gruppo e della Stazione di Soccorso Alpino. "struttura - ha detto il ministro nel suo intervento - non è solo una, ma rappresenta undi protezione,per tutti i valtellinesi". La palazzina alloggi è stata intitolata alla memoria del finanziere cinofilo Dario Cinus (morì a Tirano nel 1966). Nel pomeriggio Giorgetti è intervenuto al convegno organizzato dalla Banca Popolare di Sondrio "La banca non è un algoritmo".