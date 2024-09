Pogacar vince in solitaria ed è il nuovo campione del mondo

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di domenica 29 settembre 2024) ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Tadejè ildeldi ciclismo. Lo sloveno, per la prima volta iridato, chiude una stagione incredibile. Dopo la vittoria del Giro d’Italia e del Tour de Franceha trionfato innella gara in linea elite dei Mondiali di ciclismo, andati in scena a Zurigo. Partito a 100 chilometri dall’arrivo, e rimasto solo ai -50, il fenomeno della Uae Emirates ha conquistato la prima storica medaglia d’oro per la Slovenia nel ciclismo. Terzo lo scorso anno a Glasgow,ha anticipato l’australiano Ben O’Connor, secondo, e l’olandese Mathieu van der Poel,uscente, giunto terzo. Nessun italiano nei primi venti classificati della gara odierna.“Non posso credere a quello che è successo, dopo una stagione in cui c’è stata tanta pressione.