Pallamano A Gold Il Brixen espugna il PalaQuaresima | Macagi Cingoli battuta 28-34

(Di domenica 29 settembre 2024) I vice-campioni d’Italia conquistano 5 gol di vantaggio sui ragazzi di Palazzi a fine primo tempo e controllano la ripresa. 9 gol per Makhlouf, 29 settembre 2024 – Arriva la prima sconfitta casalinga per lain Serie A2024-2025 dimaschile. I ragazzi di Palazzi, infatti, hanno perso 28-34 contro i vice-campioni d’Italia del, nella partita della quarta giornata di campionato. Strappini e compagni, meno lucidi del solito, sia in attacco che in difesa, non sono mai riusciti a mettere in discussione il risultato nell’arco dei 60 minuti. Primo tempo Solo nelle primissime fasi del matchmette il muso davanti. De Oliveira dai 7 metri apre le marcature, D’Benedetto e Strappini piazzano il 2-1. Ardian Iballi pareggia, tuttavia ci pensa Makhlouf con una suntuosa virgola a ristabilire il +1.