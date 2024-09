Nei posti di mare locazioni solo estive

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Christian Dradi, dell’agenziaAffitti di Cesenatico, spiega che la difficoltà di trovare una casa in affitto nella città diè elevatissima. Christian Dradi perché è così difficile trovare casa in affitto al? "La situazione di crisi degli affitti a Cesenatico è una situazione che perdura da alcuni anni. Alc’è una richiesta molto elevata di affitti annuali e un’offerta che non è in grado di soddisfare neanche il 50% della domanda che c’è". Quali sono i motivi per cui un singolo o una famiglia decidono di andare in affitto? "I motivi di una richiesta sono svariati: dalla separazione, a un trasferimento lavorativo, a chi viene in vacanza una settimana o più e poi si innamora di Cesenatico e decide di di trascorrere la sua vita qua". Perché l’offerta non è misurata alla domanda? "Perché ci sono tanti immobili che d’inverno vengono tenuti chiusi.