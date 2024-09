Napoli-Monza rigore Di Lorenzo | Alvino attacca Marelli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 29 settembre 2024), Carlosull’episodio ai danni di Giovanni Di: arriva il commento. Ildi Antonio Conte sta conducendo il match contro ilper 2 a 0. Il club partenopeo sta dando prova di tutto il suo valore con una prestazione di sostanza. Nonostante ciò, ci sono state anche alcune polemiche legate ad un contatto in area dideltra capitan Die Bianco, centrocampista a disposizione di Nesta. In merito a ciò si è espresso Lucaa Dazn, il cui parere è stato aspramente criticato da Carlodiretto: “più scandaloso dell’episodio” Carloha detto la propria sul pestone di Bianco ai danni di Giovanni Diha risolto la questione affermando che l’intensità non fosse tale da poter concedere un calcio di