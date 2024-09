Napoli-Monza 2-0 | Politano e Kvaratskhelia trascinano Conte in testa alla classifica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 29 settembre 2024)– Ildi Antoniocontinua la sua corsa vincente in Serie A, superando ilcon un secco 2-0 davanti ai propri tifosi. Una vittoria importante che consente agli azzurri di balzare in vettacon 13 punti, superando Juventus e Milan. Decisivi nel primo tempo Il match si è deciso già nella prima frazione di gioco. Ilha sbloccato la gara al 22?, grazie a Matteo, che ha sfruttato un rimpallo favorevole per trovarsi a tu per tu con il portiere del, Stefano Turati, e insaccare il pallone sotto le sue gambe. L’1-0 ha messo la partita sui binari giusti per i padroni di casa. Dieci minuti dopo, al 33?, è stato Khvichaa raddoppiare con un tiro preciso, su assist di Scott McTominay. Per il georgiano si tratta del terzo gol stagionale, a conferma del suo ottimo stato di forma.