Moto3 David Alonso vince a Mandalika e si avvicina al titolo 5 Luca Lunetta

(Di domenica 29 settembre 2024) Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare.si è confermato implacabile nella lotta degli ultimi giri. Nelle carenate tipiche della, il colombiano è riuscito a farsi valere ancora una volta in sella alla CFMOTO del Team Aspar. Nona vittoria stagionale per lui e 13ª in carriera, andando ad agganciare Romano Fenati nella particolare classifica dei piloti con più vittorie nella minima cilindrata. Nel GP d’Indonesia, dunque,si è imposto a precedere gli spagnoli Adrian Fernandez (Leopard Racing) eMunoz (BOE Motorsports) nel più classico degli arrivi in volata e dando un’ulteriore dimostrazione delle sue qualità.