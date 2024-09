Morta Miria Pellegrini | da bambina era sopravvissuta alla strage di Sant' Anna di Stazzema

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024), 29 settembre 2024 – Èa 82 anni, una delle poche bambine che erano sopravvissutedidi. La scomparsa è avvenuta questa mattina, 29 settembre, in una particolare coincidenza storica: ricorre infatti oggi l’ottantesimo anniversario di un altro eccidio, quello di Marzabotto.aveva poco meno di tre anni quando, grazie a sua madre Rita Bertelli che la fece nascondere con sé nei campi, scampòfuria nazifascista che nel frattempo aveva messo a ferro e fuoco in una mattinata, quella del 12 agosto 1944, le borgate diuccidendo centinaia di donne, anziani e bambini. “Mia mamma, quella mattina, era nascosta con mia nonna nei campi – racconta la figlia, Paola Capovani –. Teneva per mano da una parte mia madree dall'altra il fratello Angelo.