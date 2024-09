Marchiamo le case degli amici di Israele | l’ultimo delirio dei compagni pro pal Schlein tace video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 29 settembre 2024) Non si placa l’eco dello sdegno per i cortei dei pro pal a Roma e Milano, in onore del capo di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ucciso da un raid israeliano. I manifestanti hanno gridato la loro vicinanza a palestinesi e libanesi e la rabbia contro, coinvolgendo nella loro furia antisemita la senatrice a vita Liliana Segre, il ministro Crosetto e altri esponenti politici. Che cosa ha detto Chef Rubio In un film già visto, bandiere rosse e falce e martello hanno sventolato accanto alle bandiere palestinesi e a cartelli con i volti di coloro che hanno l’unica colpa di esseredi. A gettare ulteriore benzina sul fuoco, in un delirante “salto di qualità” è scattata anche l’esortazione a marchiare ledove abitano i presunti “agenti sionisti”.