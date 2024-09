Luna Rossa sfonda i 102 km h di velocità massima! Ma Ineos è leggermente meglio con la VGM

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024)ha vinto la quarta regata della finale di Louis Vuitton Cup controBritannia e così l’atto conclusivo del torneo degli sfidanti si trova in perfetta parità (2-2). Il sodalizio italiano è stato spumeggiante nel testa a testa che ha animato il pomeriggio nelle acque di Barcellona, dopo che gara-3 era stata portata a casa da tavolino dai britannici in seguito alla rottura di una stecca della randa sullo scafo tricolore.si è imposta con quattro secondi di vantaggio, impattando la serie aldelle tredici regate (chi ne vince sette conquista il trofeo e si guadagna il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup).