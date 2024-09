Luna Rossa che sfortuna Colpo di scena si rompe la randa Punto agli inglesi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 29 settembre 2024) Un grave problema tecnico ha colpitodurante la terza regata contro Ineos, quando alcune stecche dellasi sono rotte, causando un danno significativo alla vela principale. L’incidente ha obbligato l’equipaggio ad abbandonare momentaneamente la competizione, lasciando campo liberoavversari. La rottura e la squalifica Alle 14:42, parte dell’equipaggio diè stato costretto a uscire dai pozzetti per affrontare il serio danno: alcune bacchette di carbonio all’interno dellasi sono spezzate, provocando un buco nella vela. Questo problema ha impedito al team italiano di partecipare alla fase di pre-partenza della terza regata. Non riuscendo a presentarsi nel box per tempo,è stata squalificata, con Ineos che ha automaticamente vinto la regata, portandosi in vantaggio per 2-1.