Ladri d’anime una mostra esplora la capacità dell’immagine di rivelare l’essenza delle cose

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 29 settembre 2024) Bergamo. Lo Spazio 104 in Bergamo ospita la nuova edizione dellafotografia “”, cheladi. Di varia formazione, i fotografi si cimentano con una nuova sfida: il bianco / nero su formato 30 x 40 ( o comunque affine), per una profonda riflessione sul mezzo fotografico e sulla modalità con cui vengono create le narrazioni visive: “Quel che sto vedendo merita di essere fotografato” scrive Rocco Carbone, curatore dell’iniziativa, “l’immagine è tutto: realtà, bellezza, memoria e altro. Capire quando è il momento di scattare è ciò che si chiede ai fotografi invitati ad esporre al Cento4. Le loro fotografie devono trasmettere quel momento e far capire che la fotografia non è solo immagine ma anche relazione”.