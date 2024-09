Il Napoli batte il Monza e torna primo | la classifica

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 29 settembre 2024) Triplice fischio al Maradona ililinin Serie A: ecco da quanto non accadeva. Ilil2-0 grazie alle marcature di Politano e Kvaratskhelia che conducono gli azzurri in vetta alladi Serie A. Grande soddisfazione per Antonio Conte che può finalmente assaporare il gusto delposto in solitaria, per la prima volta sulla panchina del. Un vero e proprio evento che non accadeva da molto tempo.Serie A, ildi Antonio Conte guida il campionato Gli azzurri si aggiudicano i tre punti e trovano ilposto in solitaria, complice la sconfitta odierna del Torino per mano della Lazio. Grande prova di forza che certifica il lavoro svolto in questi e dalla società e dal nuovo allenatore partenopeo.