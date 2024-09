Il centro di via Cilea intitolato ai fratelli Scirea

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Cinisello Balsamo rende omaggio aiper tutto quello che hanno dato alla città. Ilsportivo Gaetanoè stato co-anche a Paolo, "un grande esempio di vita per i suoi insegnamenti e un uomo che tanto si è prodigato per lo sport locale", ha sottolineato il sindaco Giacomo Ghilardi, insieme all’assessore allo Sport Riccardo Malavolta, ai familiari di Paoloe ai rappresentanti delle associazioni. Ospite d’onore il pluripremiato atleta paralimpico Andrea Liverani, bronzo nel tiro a segno a Tokyo. "Paoloha dedicato la vita ai giovani ed è stato punto di riferimento per diverse generazioni di aspiranti calciatori - è stato sottolineato -. Scomparso nel 2021, era presidente della Gds Serenissima San Pio X, la società che ha visto crescere i duesul campo dell’oratorio". La.La.