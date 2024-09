E al Turreno è in avvio il primo cantiere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) E adesso l’attenzione si concentra sul, storico cinema-teatro da troppi anni in cerca di rilancio e rinascita. Il completamento del suo progetto di riapertura è tra le principali linee programmatiche di mandato dalla sindaca Vittoria Ferdinandi e nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra Comune e commercianti di piazza Danti per fare il punto sugli adeguamenti del, prossimo a partire, relativo alstralcio dell’intervento per rifunzionalizzazione dell’ex cinema-teatro. A fine luglio sono stati infatti assegnati i lavori per realizzare la Turrenetta e gli impianti ‘al grezzo’ dell’immobile. A realizzarli la ditta Dharma Restauri di Martina Franca (Taranto), con appalto per 2,3 milioni di euro.