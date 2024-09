ColourPop lancia la collezione di Halloween ispirata a Stranger Things | e se fosse il must have per l’autunno?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 settembre 2024) Gli amanti della stagione spettrale sono in trepidazione: la nuovadista per arrivare, e si preannuncia come una delle più entusiasmanti di sempre. Quest’anno, il celebre marchio di cosmetici ha deciso di collaborare con l’iconica serie televisivaper creare una lineaalla prima stagione del popolare show.e la nuovadiLa serie, creata dai fratelli Duffer e interpretata da attori come Millie Bobby Brown e Finn Wolfhard, è ambientata nella cittadina immaginaria di Hawkins, Indiana, dove eventi soprannaturali sconvolgono la comunità dopo l’apertura di un portale tra la Terra e il “Sottosopra”. Questa atmosfera misteriosa è stata perfettamente tradotta nella nuovadi, che farà felici sia i fan del trucco che gli appassionati della serie.