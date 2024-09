Ciclismo Tadej Pogacar | Mondiali ultimo obiettivo per una stagione perfetta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Un’impresa straordinaria per. Lo sloveno scrive una pagina diche resterà negli annali, andando a vincere il Mondiale di Zurigo. Non è il successo a sorprendere, per lui che era il favorito principale quest’oggi, ma per il modo in cui è riuscito a ottenerla. Sappiamo come il ragazzo sloveno sia avvezzo ad attacchi da lontano. Ma se alle Strade Bianche aveva lasciato tutti a bocca aperta con un attacco a ottanta chilometri dal traguardo, oggi è riuscito a superarsi:è andato via a 100 chilometri dal traguardo, lasciando spiazzati tutti gli avversari che magari pensavano fosse troppo presto per provarci. E invece, con una cavalcata leggendaria, diventa il terzo a vincere Giro d’Italia, Tour de France e Mondiale nello stesso anno dopo Stephen Roche ed Eddy Merckx. “Non posso credere a quello che è successo.