Ciclismo prova in linea uomini Élite Mondiali Zurigo 2024 | Tadej Pogacar è anche campione del Mondo

(Di domenica 29 settembre 2024) L’ordine d’arrivo con la classifica dellainElite, valida per idiin corso a, in Svizzera. Gli mancava il titolo iridato, ora non più:con un’azione delle sue, un capolavoro iniziato a 100 km dalla conclusione e terminato sul traguardo di, si prende la medaglia d’oro e la maglia davanti a Ben O’Connor e Mathieu Van Der Poel. Indietro gli italiani, mai veramente coinvolti nella lotta davanti per le posizioni importanti. LA CRONACA DELLA GARA Una gara iridata contraddistinta da una lunga fuga partita quando mancavano poco meno di 250 km alla conclusione, con inizialmente otto: Dillier, Foss, Geschke, Alves Oliveira, Pekala, Wirtgen, Pajur e Gonzalez.