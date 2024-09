Andrea Capone trovato morto in albergo l’ex calciatore del Cagliari | aveva 43 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 29 settembre 2024) Una tragedia ha colpito il mondo del calcio con la morte di, ex giocatore delsenza vita nella sua stanza d’hotel a. Il 43enne è stato rinvenuto con una ferita alla testa, e le prime ipotesi suggeriscono che possa essere stata causata da una caduta dopo un malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile fare nulla per salvargli la vita.si trovava nell’hotel dopo aver partecipato a una festa organizzata da un amico la sera precedente, edeciso di pernottare là. Le autorità stanno ancora svolgendo accertamenti sul caso, con la polizia e il medico legale impegnati a chiarire le circostanze esatte del decesso.