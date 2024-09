Alta velocità rallentamenti e ritardi sulla linea Roma-Napoli per un problema tecnico Poi riprende la regolare circolazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Dalle 13 di domenica mattina laha subito deia causa di unal sistema di alimentazione elettrica dei treni. Lo rende noto il sito info mobilità di Rete Ferroviaria Italiana. La compagnia ha fatto sapere di aver richiesto l’intervento dei tecnici per ripristinare quanto prima le normali condizioni di. A causa dell’intervento, alcuni treni hanno effettuato la fermata nella stazione diTiburtina invece che aTermini. Sono stati registratifino a 80 minuti, anche se dalle 18.10 laferroviaria è in graduale ripresa in prossimità di Anagni.