Young Boys che crisi | KO col Grasshoppers! Tra un mese c’è l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024) Niente da fare per lo, che perde in casa contro ilper 1-0. Tra meno di unospiteràin Champions League.– Lonon riesce ad uscire dallae perde in casa contro il. La squadra, rivale delin Champions League il prossimo 23 ottobre, non fa punti rimanendo in coda alla classifica del campionato svizzero con appena sei punti dopo otto partite. A Berna, il match si sblocca dopo quattro minuti per la rete di Morandi. Lo, che all’esordio in Champions League, ha perso pesantemente contro l’Aston Villa 3-0 in casa, prova a reagire cercando di impensierire la difesa avversaria con Ganvoula, ma non riesce mai ad infrangere l’ottima organizzazione tattica degli ospiti. Dal canto suo, ilpiù volte si avvicina alla rete del raddoppio sfiorandolo con il sud-coreano Lee.