WTA Pechino Jasmine Paolini doma una scatenata Tauson e si impone in rimonta

(Di sabato 28 settembre 2024) Sbuffando e faticando, mac’è. L’azzurra vince al debutto nel torneo WTA 1000 dicontro la danese Clara, ma suda le proverbiali sette camicie contro un’avversaria che non aveva nulla da perdere, mettendo in estrema difficoltà la ragazza di Bagni di Lucca per poco più di due ore, come testimonia l’1-6 7-5 6-4 finale. Primo set che è una mattanza in favore della danese: nei primi minuti di partita gioca su una nuvola e, senza quasi dare al pubblico il tempo di mettersi comodo, vola sul 4-0. Il quinto gioco rappresenta il punto della bandiera per l’azzurra, che perde di nuovo il servizio e lascia andare la frazione.però è bravissima a non scomporsi e trova finalmente una ventina di minuti di buonissimo livello dopo aver fatto passare la tempesta.